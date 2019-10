Prvi teniser svijeta Novak Ðoković izjavio je da su Olimpijske igre glavni razlog zašto je izabrao da debituje na turniru u Tokiju, gdje će napadati olimpijsko zlato sljedeće godine.

Novak Đoković / 24sata.info

Ðoković je sa dva trijumfa stigao do četvrtfinala turnira iz serije 500 i naredni rival mu je Francuz Lucas Pouille.



"Zlato je bez sumnje jedna od mojih najvećih želja za sljedeću sezonu i ostatak karijere", rekao je Ðoković u Tokiju, a prenosi specijalizovani teniski portal "Live tennis".



Ðokovićev plan da dođe u prijestonicu Japana je kako bi se prilagodio uslovima i terenu za Olimpijske igre 2020.



"Nadam se da ću uspjeti da napravim korak naprijed u Tokiju. Još se osjećam mladim tijelom i duhom. Motivisan sam da i dalje pravim sjajne rezultate na terenu ", zaključio je srpski as.



Ðoković je do sada učestvovao tri puta na najvećem sportskom događaju, 2008. godine u Pekingu osvojio je bronzanu medalju, 2012. u Londonu je u borbi za bronzu izgubio od Argentinca del Potra, istog igrača od koga je 2016. neočekivano eliminisan u Rio de Janeiru u prvom kolu.





(24sata.info)