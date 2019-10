Nakon pet tjedana glasovanja u kojem su sudjelovali zaljubljenici u tenis iz 120 zemalja, legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević sakupio je najviše glasova navijača za ulazak u Tenisku kuću slavnih, što će mu donijeti dodatna tri postotna boda u izboru.

Goran Ivanišević / 24sata.info

Od četiri nominirana kandidata, hrvatska teniska legenda i prvak Wimbledona 2001. godine Goran Ivanišević završio je na prvom mjestu, prikupivši najveći broj glasova navijača.



Wimbledonska pobjednica Španjolka Conchita Martínez završila je na drugom mjestu, švedski tenisač Jonas Bjorkman završio je na trećem mjestu, dok je četvrti Španjolac Sergi Brugera.



Kao osvajač prvog mjesta u "Fan Voteu", Ivanišević će dobiti tri postotna bonusa na njegove rezultate od Službene skupine za glasovanje koju čine novinari, povjesničari i Kuća slavnih. Martinez će dobiti dva, a Bjorkman jedan jedan postotni bod.



Da bi bio izabran u International Tennis Hall of Fame, kandidat mora dobiti najmanje 75 posto glasova Službene biračke skupine i bonus bodova zarađenih putem navijačkog glasa.



Konačni rezultati glasovanja bit će obznanjeni u siječnju 2020. godine za vrijeme Australian Opena, a izabrani kandidat bit će uvršten u Kuću slavnih 18. srpnja sljedeće godine, na posebnoj svečanosti tijekom završnog vikenda teniskog turnira koji se odigrava na travnatim terenima u Newportu, prenosi Hina.



"U današnjem digitalnom svijetu ljubitelji sporta više poznaju sportaše nego ikada prije. Zbog toga ima smisla dati im glas prilikom određivanja tko će biti dobitnik teniske najveće časti. S glasovima koji dolaze iz više od 120 zemalja svijeta, drago nam je što su mnogi obožavatelji tenisa prihvatili navijačko glasanje," kazao je generalni direktor Međunarodne teniske dvorane slavnih Todd Martin.



Do sada je u International Tennis Hall of Fame primljeno 257 teniskih velikana iz 26 zemalja svijeta, uključujući legende poput Andrea Agassija, Martine Navratilove, Chris Evert, Johna McEnroea, Bjorna Borga, Martine Hingis...





(FENA)