Teniska selekcija Bosne i Hercegovine pružila je jak otpor favorizranoj Češkoj u 1. kolu Prve euro-afričke zone, ali su u Gradskoj areni „Husejin Amajlović“ u Zenici ipak morali priznati poraz rezultatom 2:3.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Odlučujući poen za Čehe ostvario je Jonas Frojetek, koji je na kraju s 2-1 u setovima savladao bh. kapitena Tomislava Brkića, koji u 5. gemu trećeg seta imao pet puta prednost, a njegov suparnik devet break-lopti.



- Možda, da sam prelomio taj gem, da bismo i dobili meč. Ali, to se nije desilo i on je poveo s 4:1. Ja sam nakon toga uzeo i medicinski time-out, jer me je počelo boljeti koljeno- kazao je na pres-konferenciji nakon meča Brkić, koji je napomenuo da je bol u koljenu osjetio još u ponedjeljak, nakon treninga.



Na novinarsko pitanje šta je potrebno da bh. tim pobjeđuje ovakve mečeve, Brkić je kazao kako je bitno da budu kompletni. U ovom meču nije bilo prvog bh. reketa Damira Džumhura.



- Mislim da nikome ne treba biti prioritet neki turniri, jer dvije sedmice u godini svi možemo izdvojiti da igramo za reprezentaciju. A kada smo kompletni, jaka smo ekipa, koja se može boriti i za plasman u Svjetsku grupu- smatra Brkić.



Novi sistem takmičenja, u kojem se u samo dva dana igra pet mečeva, kako je kazao Mirza Bašić, ne odgovara selekcijama poput BiH, koje nemaju puno kvalitetnih igrača.



- Za nas je to veliki minus, jer nismo imali veliki izbor igrača pa da odmorimo nekoga - kazao Bašić, koji je napomenuo kako je novi sistem više bio problem za njegovog saigrača iz dubla, kapitena Brkića.



- Njegov rival nije igrao u dublu pa je bio odmorniji. Tomo je u tom, odlučujućem setu, ostao bez snage. A to je ta prednost gdje igrač, koji ne igra dubl, sjedi i čeka svoj singl meč - istakao je Bašić.



Možda bi, istakli su obojica, da je bilo i više gledalaca i podrške sa tribina zeničke Arene, večeras ipak slavili trijumf te prolaz u narednu fazu. Međutim, oba dana skupilo se tek po oko 200 gledalaca, mada je Teniski savez BiH, kako je napomenuo Bašić, jučer podijelio 300 ulaznica.





(FENA)