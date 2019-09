Selekcija Bosne i Hercegovine poražena je kao domaćin, u Gradskoj arena “Husejin Smajlović” u Zenici, u 1. kolu Prve euro-afričke zone Davis Cupa od Češke rezultatom 2:3.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Odlučujući poen za Čehe ostvario je Jonas Forejtek, koji je danas u petom meču savladao Tomislava Brkića s 2-1 (6:1, 6:7 i 6:1).



Odmorniji Forejtek, koji za razliku od Brkića nije igrao današnji dubl, opravdao je ulogu favorita te svom timu osigurao prolaz u naredno kolo.



Forejtek je prvi set dobio lako s 6:1, ali je Brkić zaigrao puno bolje u drugom setu te poravnao na 1-1. Brkić je vodio s 2:1, da bi Čeh dobio naredna dva gema i preokrenuo rezultat u svoju korist, a onda je i bh. teniser dobio dva uzastopna gema te ponovo poveo s 4:3.



Do kraja seta oba su tenisera uspijevala dobiti poene na svoj servis pa se, tako, i u ovom, trećem današnjem meču igrao jedan tie-break.



Brkić je u tie-breaku gubio s 1:2, ali je preokrenuo te poveo s 4:2 i 5:3, ali su ponovo poravnati bili na 6:6 i 7:7. Brkić je bio uspješan na dva svoja servisa te tie-break dobio s 9:7, a drugi set s 7:6.



U trećem setu, pri rezultatu 2:1 za Čeha, servirao je Brkić te imao pet prilika da osvoji gem, ali je Forejtek iskoristio tek svoju devetu break loptu te poveo s 3:1.



Čeh je zatim dobio i gem na svoj servis i poveo s 4:1, čime je nagovjestio da se bliži kraj ovog meča, koji je trajao dva sata i devet minuta.



Brkić je na svoj servis izgubio i naredni gem pa je Forejtek servirao za pobjedu u meču, ali i u tom dvomeču. Čeh je to iskoristio te bez izgubljenog poena stigao do šestog gema.



Gosti su poslije prvog dana, kada su dobili oba single, vodili s 2:0, ali su bh. teniseri danas uspjeli poravnati na 2:2 te produžiti neizvjesnost.



Pobjedom u dublu, u kojem su Mirza Bašić i Brkić s 2-0 (7:6 i 6:3), te jedinim trijumfom u ovom dvomeču u singlu, koji je Bašić s 2-0 (7:6 i 6:3) ostvario protiv Jiri Veselya, bh. tim je nakratko bio vratio nadu da bi mogli slaviti i bez svog najboljeg tenisera u ovom trenutku, Damira Džumhura. To se, ipak, nije desilo.



Jučer je u singlu Forejtek s 2-0 (7:5 i 6:4) porazio Bašića, a Vesely istim rezultatom Brkića, po setovima 6:2 i 7:6 (7:4).





(FENA)