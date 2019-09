U finalu US Opena, u meču koji je trajao gotovo pet sati, Rafael Nadal je savladao Danila Medevedeva sa 3:2 u setovima (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

Rafael Nadal / 24sata.info

Nadal je uzeo prva dva seta, ali je Medeved uspio da se vrati, osvoji treći i četvrti set. Ipak, u petom je presudilo iskustvo Nadala u odnosu na mladog Rusa koji je igrao prvo grand slam finale.



Za Španca, ovo je 19. titula na grand slam turnirima, a četvrta na US Openu.



Nedostaje mu još samo jedan trofej kako bi stigao Rogera Federera, a trenutno ima tri više od Novaka Đokovića.



S druge strane, Medvedev je pokazao nestvarnu igru, uspio se vratiti poslije zaostatka od 2:0 u setovima, spasiti dvije meč lopte i odigrati dobar dio petog seta sa pokidanom pertlom na obući.



Priliku da zada ključni udarac protivniku Medvedev je propustio u drugom gemu petog seta kada je imao tri prilike za break, ali je to Nadal učinio u petom gemu.



Španac je stigao do prednosti od dva breaka u sedmom gemu, ali je Medvedev uspio ekspresno da uzvrati i produži meč.



Pri servis-gemu ruskog tenisera Nadal je stigao do dvije meč lopte, međutim Medvedev je uspio izboriti i deseti gem, stići i do break šanse, ali je nije iskoristio.



Sedmi poen desetog gema petog seta je bio odlučujući, Nadal je poslije četiri sata i 54 minuta stavio tačku na spektakularni duel koji će njujorška publika pamtiti.





(SCsport)