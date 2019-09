Prvi put u karijeri će Grigor Dimitrov igrati polufinale US Opena. Bugarski teniser je u četvrtfinalu poslije velike borbe savladao trećeg nosioca Rogera Federera sa 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Foto: Agencije

Bugarin će treći put igrati u polufinalu jednog grand slama, pošto se prethodno borio za finale Wimbledona (2014) i Australian Opena (2017). Ujedno, ostvario je najbolji rezultat u karijeri u Njujorku.



Dimitrov, trenutno 78. na ATP listi, ostvario je šestu pobjedu nad igračem koji je u Top 3 i prvu nad Federerom.



Grigor je postao najslabije rangirani polufinalista US Opena od Jimmyja Connorsa, koji je 1991. do završnice stigao kao 174. Inače, bugarski teniser je u Njujork došao poslije poraza u prvim kolima Rogers Cupa i Cincinnatija.



Dva puta je gubio u setovima Dimitrov, ali ga to nije spriječilo da zabilježi najveću pobjedu na Slemovima.



Federer je pružio koliko je mogao, ali je evidentno da zbog problema sa leđima, zbog čega je uzeo i medicinski time-out, nije mogao na najvišem nivou da bude u odlučujućem setu.



Bugarin će se za mjesto u finalu boriti protiv Danila Medvedeva, koji je nešto ranije slavio nad Stanom Wawrinkom (7:6, 6:3, 3:6, 6:1).



U konkurenciji teniserki, plasman u polufinale je ostvarila Serena Williams, i to nakon glatkih 6:1, 6:0 protiv Qiang Wang. Američka teniserka za finale će se boriti protiv Eline Svitoline.



(SCsport)