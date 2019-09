Marin Čilić se plasirao u osminu finala posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena, nakon što je u dvoboju 3. kola pobijedio Amerikanca Johna Isnera s 7:5, 3:6, 7:6 (6), 6:4.

Foto: SC - 24sata.info

Bio je to meč u kojem su brojni statistički pokazatelji bili na strani američkog tenisera. No, još jednom se pokazalo kako je statistika varljiva. Isner je imao 40 as servisa, Čilić 20, Amerikanac je imao tri dvostruke pogreške, a Marin čak 16.

Isner je imao i bolji postotak realizacije prvog servisa (71 % / 51 %), te više winnera (57/53). Imao je i više break lopti, 14 pri čemu je iskoristio samo jednu, dok je Marin osvojio dvije od četiri koje je imao. No, pobjeda je otišla na stranu Međugorca.

U osmini finala Čilića očekuje drugi nosilac Španac Rafael Nadal koji je u susretu 3. kola bio bolji od Koreanca Hyeona Chunga u tri seta.

“Igrali smo nekoliko puta i uvijek je bilo teško. Protiv Nadala moraš igrati najbolji tenis. Morat ću dobro servirati i igrati najbolje što mogu,” dodao je Čilić.

U jednom od derbija trećeg gola, ruski teniser Andrey Rublev eliminisao je Nicka Kyrgiosa u tri seta (7:6, 7:6, 6:3) i zakazao obračun s Matteom Berettinijem u osmini finala.

Dalje je prošao i Gael Monfils, nakon maratonskog meča sa Denisom Shapovalovom (6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:3). Naredni protivnik Francuza bit će Pablo Andujar.

(SC)