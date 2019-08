Glavni žrijeb zadnjeg teniskog grand slam turnira sezone – US Opena, počinje danas, a ljubitelje ovog sporta već prvog dana očekuju zanimljivi mečevi.

Damir Džumhur / 24sata.info

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur bit će jedini predstavnik BiH na ovom turniru. Džumhur je prošle sedmice nastupio na ATP turniru u Winston-Salemu, gdje je ispao u drugom kolu od Lorenza Sonega, a nastup na US Openu započet će mečom protiv Francuza Ellita Benchetrita.



Francuz je pokazao dobru formu nakon što je kroz kvalifikacije za ovaj grand slam eliminisao tri protivnika, dok je forma Džumhura u poesljednjih nekoliko mjeseci promjenjiva. Sarajlija je u nekoliko navrata pokazao dobru igru, ali brzo je taj momentum gubio, a zatim i mečeve protiv slabije rangiranih protivnika.



Džumhur je trenutno 99. igrač svijeta i postavja se kao favorit u meču protiv 20-godišnjeg Francuza koji je trenutno 226. igrač svijeta, ali morat će to pokazati na terenu. Ukoliko pređe prvu prepreku, predstavnik BiH će u drugom kolu najvjerovatnije igrati protiv trećeg nosioca, švicarskog veterana Rogera Federera.



Drugorangirani bh. teniser Mirza Bašić nije se uspio plasirati u glavni žrijeb turnira, nakon što je u posljednjem kolu kvalifikacija poražen od Kolumbijca Santiaga Giralda.



Titulu prvaka US Opena branit će svjetski broj 1, Srbijanac Novak Đoković, kojeg u prvom kolu očekuje duel protiv Španca Roberta Carballesa Baene. Španac Rafael Nadal, drugi nosilac, turnir započinje mečom protiv Australijanca Johna Millmana.



U ženskoj konkurenciji BiH nema predstavnicu, a kao favorit se nameće prva teniserka svijeta i prva nositeljica turnira, Japanka Naomi Osaka. Njen prvi ispit na turniru je 84. igračica svijeta, Ruskinja Anna Blinkova.



Druga nositeljica, Australijanka Ashleigh Barty igrat će protiv Kazahstanke Zarine Diyas, dok Čehinju Karolinu Pliškovu, treću nositeljicu, očekuje meč protiv sunarodnjakinje Tereze Martincove, 138. igračice svijeta.



Mečevi na US Openu počinju danas oko 17.00 sati po našem vremenu.





(24sata.info)