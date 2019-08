Drugu godinu zaredom hrvatska teniska legenda Goran Ivanišević nominiran je za ulazak u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, a u klasi 2020. protukandidati će mu biti Španjolac Sergi Bruguera, Šveđanin Jonas Bjorkman i kao jedina kandidatkinja Španjolka Conchita Martinez, objavljeno je u srijedu iz sjedišta ove ustanove.

- Kroz svoje karijere, Conchita Martinez, Sergi Bruguera, Jonas Bjorkman i Goran Ivanišević su sustavno demonstrirali svoju posvećenost izvrsnosti. Rezultat toga su njihova postignuća na najvišoj razini, kao osvajača Grand Slam naslova, olimpijskih medalja, trijumfa u Davis i Fed Cupu te osvajanje najviših pozicija na ATP i WTA listama. Vrlo dobro su predstavljali su svoje države i svoj sport te mi pričinja zadovoljstvo najaviti njihovu nominaciju za dobivanje najviše počasti - uvrštanja u Međunarodnu tenisku kuću slavnih- izjavio je u priopćenju predsjednik ove institucije Stan Smith.



Svi nominirani su po drugi put na listi kandidata i ovo im je pretposljednja od tri prilike za uvrštenje među teniske besmrtnike, velikanke i velikane koju su tenis učinili globalno jednim od najpopularnijih sportova današnjice.



Karizmatični Splićanin, wimbledonski pobjednik iz 2001. godine i jedini kojemu je to uspjelo ostvariti s pozivnicom, osvajač je i dviju olimpijskih bronci u Barceloni 1992. godine. Tijekom karijere se uspio dočepati 2. mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a u 2020. će imati nešto manje konkurenata nego što je to bio slučaj kod ovogodišnjeg izbora, kad su u Kuću slavnih uvršteni Kineskinja Na Li, Francuskinja Mary Pierce i Rus Jevgenij Kafelnjikov.



Sergi Bruguera je bio dvostruki pobjednik Roland Garrosa (1993. i 1994.) te osvajač srebra na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti, a najbolji plasman u karijeri mu je 3. mjesto.



Jonas Bjorkman u svojoj riznici ima kompletiranu kolekciju Grand Slam naslova u muškim parovima, dok je u pojedinačnoj bio polufinalist na US Openu i u Wimbledonu. U parovima je došao do vrha ATP ljestvice, a u pojedinačnoj konkurenciji se uspeo do 4. mjesta.



Jedina kandidatkinja Conchita Martinez, wimbledonska pobjednica iz 1994. godine, osvojila je ukupno 33 pojedinačna i 13 trofeja u parovima. Pet puta je bila članica španjolske reprezentacije koja je osvojila Fed Cup, a u kolekciji ima i tri olimpijska odličja u konkurenciji ženskih parova. Bila je i finalistica u pojedinačnoj konkurenciji na Australian Openu i u Roland Garrosu.



U procesu uvrštanja kandidata u Kuću slavnih svaki od kandidata mora skupiti barem 75 posto glasova biračkog tijela, a od prošle godine su u taj proces uključeni i teniski zaljubljenici širom svijeta. Naime, i oni se mogu izjasniti za svoje favorite. Pobjednik navijačkog glasovanja dobit će bonus od tri postotna boda, drugoplasirani dva, a treći u tom redoslijedu jedan postotni bod. Goran je prošle godine bio drugi, iza Kineskinje Li Na, ali nije skupio dovoljan broj glasova biračkog tijela.



Teniski fanovi će prvi moći izraziti svoju naklonost prema ovogodišnjim kandidatima, već od 26. kolovoza, a glasovanje će trajati sve do 29. rujna. Glasovati se može putem internetske stranice vote.tennisfame.com.



Konačni rezultati glasovanja za "klasu 2020." bit će obznanjeni u siječnju 2020. godine, a izabrani kandidati će biti uvršteni u Kuću slavnih 18. srpnja sljedeće godine, na posebnoj svečanosti tijekom završnog vikenda tradicionalnog teniskog turnira koji se odigrava na travnatim terenima u Newportu.





