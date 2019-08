Nakon nekoliko pobjeda u kvalifikacijama te u prvom kolu prestižnog ATP turnira pojavila se nada da bi Damir Džumhur u Vinston-Salemu ponovo mogao daleko dogurati, kao prije dvije godine kada je igrao finale u ovom američkom gradu.

Damir Džumhur / 24sata.info

No, Lorenzo Sonego, Italijan koji je trenutno 391. na ATP listi, brutalno je ugasio ta očekivanja i s 2:0 u setovima savladao Džumhura u drugom kolu pomenutog turnira.



Prvi set je Sonego dobio s glatkih 6:1, da bi u drugom najbolji bh. teniser (trenutno 105. na ATP listi) pružio veći otpor. No, Italijan je kod 4:4 napravio break te zatim osvojio i gem na svoj servis za konačnih 6:1, 6:4.



Meč je trajao 68 minuta, tokom kojih bh. teniser nije napravio nijedan break.



Damira Džumhura sada očekuje nastup na US Openu.



(SCsport)