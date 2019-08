Britanski teniser Andy Murray smatra da će ‘velika trojka’ svjetskog tenisa vladati još neko vrijeme.

Foto: 24sata.info

Iako imaju ozbiljan broj godina zajedno, Federer, Đoković i Nadal i dalje su sve važno na ATP Touru, a vladat će još nekoliko godina, tvrdi Britanac.

“Moglo bi nešto da se promijeni u narednih nekoliko godina. Možda u narednih godinu i po do dvije. Vjerujem da će se mladi probiti, mada to ne znači da nilo od starijih momaka neće moći da osvoji Slam. Neko od mladih će doći do vrha i tu ostati”, rekao je Murray i dodao kako mu se sviđa mladi Felix Auger-Aliasime.

“Dopada mi se kako Felix igra, fizički je snažan i izgleda mentalno snažan. I dalje je mlad, treba mu vremena. Tsitsipas ima dobar stil, zanimljivo je gledati ga. Zverev ima dosta potencijala, što je već i pokazao.”

(SC)