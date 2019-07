Muzej posvećen Novaku Đokoviću bit će otvoren iduće godine u centru Beograda, rekao je danas Srđan Đoković, otac trenutno najboljeg tenisera na svijetu.

Novak Đoković / 24sata.info

On je naveo da će se taj muzej nalaziti u Knez Mihailovoj ulici.



"Otvaramo muzej sljedeće godine u centru grada, ogromno je interesovanje domaćih i stranih turista, posebno Kineza. On je strahovito popularan u Kini", rekao je Srđan Đoković za RTS.



On je dodao i da je izuzetno važan trijumf Novaka Đokovića na nedavno završenom Wimbledonu koji je bio potvrda da je srbijanski teniser najbolji na svijetu.



Đoković je došao do pete titule na Wimbledonu, a 16. na Grend Slamovima, pobjedom u meču nad Rogerom Federerom, koji je završen u tei-breaku petog seta.



Srđan Đoković rekao da je Novakov sljedeći cilj titula na US Openu u New Yorku.





(24sata.info)