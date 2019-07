Danas su završena Europska juniorska prvenstva u tenisu u pojedinačnim kategorijama do 14, 16 i 18 godina. Na ovom šampionatu koji se odvijao istovremeno u tri europska grada, BiH je imala predstavnike u svim kategorijama.

Foto: 24sata.info

Teniseri i teniserke do 14 godina igrali su u češkom Mostu, a boje Bosne i Hercegovine su branile Rania Musić (junior ranking do 14 god. - 221) i Anastasija Ignjatić (JR - 301) te Edin Mulalić (JR - 44) i Amar Kolić (JR - 293).



Musić je u prvom kolu pobijedila predstavnicu Kosova Ritu Miftari (JR -) sa 2-0 u setovima, dok je u drugom kolu ispala od prve nositeljice turnira i najbolje rangirane europske juniorke do 14 godina, Ukrajinke Alise Baranovske (JR - 1).



Ignjatić je bila slobodna prvo kolo, a u drugom kolu je poražena u tri seta od 13. nositeljice turnira Malwine Rowinske (JR - 15).



I Kolić je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom poražen od bugarskog predstavnika Bankoua (JR - 56) sa 6-4 6-2.



U parovima su naše igračice poražene od hrvatske dubl kombinacije u drugom kolu, dok su dječaci u prvom kolu dubla izgubili od tenisera iz Holandije.



Titulom prvakinje Europe do 14 godina se okitila Grkinja Michaela Laki (JR - 12), dok je kod dječaka najbolji Dino Prizmić (JR - 9) iz Hrvatske.



Turnir u kategoriji do 16 godina se igrao u Moskvi, a za BiH su nastupili Sara Mikača (JR - 429) i Ena Baltić (JR – 353), te Jovan Sinadinović (JR – 801) i Vanja Hodžić (JR 1042) u muškoj konkurenciji.



Mikača je izgubila prvo kolo od Ruskinje Andreeve (JR – 50) sa 2-0 u setovima, a istim rezultatom je poražena i naša druga predstavnica, Baltić, koja je igrala s Norvežankom Matyldom Burilo.



Hodžić, koji je bio slobodan u prvom kolu, pobijedio je izraelskog predstavnika Samera Al Toria (JR – 218) u drugom kolu, dok je u trećem poražen od Litvanca Liepinsa (JR – 63) sa 6-0 6-3.



Sinadinović je također bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je izgubio od hrvatskog predstavnika Luke Mirkuta (JR - 64) rezultatom 3-6 6-1 6-3.



U konkurenciji dublova, oba naša tima su poražena u drugom kolu od hrvatskih dublova identičnim rezultatom 6-4 6-3.



Prva nositeljica turnira, Ruskinja Polina Kudermetova (JR – 2) osvojila je prvenstvo, a kod dječaka europski prvak je Francuz Mehdi Sadaoui (JR – 168).



Za titulu najboljih europskih juniorskih tenisera i teniserki u kategoriji do 18 godina, turnir se igrao u švicarskom Klostersu.



BiH su predstavljale Maja Dodik (JR – 1864) i Amila Jusufbegović (JR – 2374), te Nemanja Malešević (JR – 217) i Luka Puljić (503).



Dodik je izgubila meč drugog kola protiv Izraelke Khirin rezultatom 6-4 4-6 6-2, dok je Jusufbegović porežana u trećem kolu, također od Izraelke i 9. nositeljice Kimchi (JR – 53) sa 2-0 u setovima. Prije toga, Jusufbegović je savladala Litvanku Ivetu Daujotaite (JR – 292) koja je, pri rezultatu 6-3 za našu igračicu, predala meč.



U kategoriji dječaka ostvaren je i najbolji pojedninačni rezultat i to od Nemanje Maleševića koji se plasirao među osam najboljih Evropskih juniora ostvarivši tri pobjede na putu do četvrtfinala. Savladao je Norvežanina Hoeyerala (JR – 182) 6-7(3) 6-2 7-5, zatim 15. nositelja, Rumuna Dica (JR – 56) i na kraju i trećeg nosioca, Španjolca Valera (JR – 13) i to u još jednom maratonskom meču koji je završen rezultatom 7-6(6) 4-6 7-6(4). Zaustavio ga je austrijski predstavnik Filip Misolic (JR – 75) u tri seta 4-6 6-2 6-1.



Luka Puljić je zaustavljen u prvom kolu od Finca Liroa Vase (JR – 590) rezultatom 6-4 6-3.



U konkurenciji dublova, muški su predali svoj meč zbog povrede, dok su djevojke poražene u drugom kolu od austrijskog para juniorki.



Titule prvaka Europe do 18 godina osvojili su Bugarka Anna Kubareva, koja je već i 776. na WTA listi, te Francuz Royer (JR – 31).



„Zadovoljni smo nastupima naših juniorki i juniora u svim kategorijama“, kaže Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza BiH.



„Ovo su takmičenja na kojima naša djeca imaju priliku da odmjere snage protiv najboljih iz ostalih europskih država, što je svakako važno iskustvo za njih i vid motivacije da nastave da rade na unapređenju svoje igre. Rijetke su prilike za našu djecu da igraju turnire ovog ranga ali vjerujem da su vidjeli da to nije nivo koji je daleko od njihovog, te ćemo mi iz Saveza i dalje nastaviti da pružamo naš maksimum jačanju juniorskog tenisa u BiH. Imali smo i jedan jako dobar rezultat, plasmanom Nemanje Maleševića u četvrtfinale turnira do 18 godina, ali i ostali juniori su svi za pohvale, igrali su konkurentne mečeve i nadam se isto tako stekli i neka nova prijateljstva na ovim putovanjima“, rekao je Hadžimešić.



Naši juniori nastavljaju sa takmičenjima i naredne sedmice kada su na programu kvalifikacije za Europski ljetni kup: djevojčice do 16 godina nastupaju u Češkoj i to u grupi s Austrijom, Bijelorusijom, Češkom, Holandijom, Mađarskom, Luksemburgom i Slovenijom, a dječaci u Rumuniji igraju u grupi s Bugarskom, Crnom Gorom, Grčkom, Rumunijom, Rusijom, Švedskom i Turskom.



U kategoriji do 18 godina, juniori putuju u Slovačku gdje će odmjeriti snage s Rusijom, Srbijom, Slovačkom i Švedskom, saopćeno je iz Teniskog saveza BiH.





