U organizaciji Tennis Europe u ponedjeljak počinju juniorska prvenstva koja će se do 28. jula istovremeno održavati u tri zemlje, a okupit će oko 450 mladih evropskih tenisera i teniserki.

Foto: Fena

Bosna i Hercegovina će imati svoje predstavnike u svim kategorijama, do 14, 16 i 18 godina.



Na EP do 14 godina u češkom Mostu nastupit će juniorke Anastasija Ignatić i Riana Musić, te juniori Edin Mulalić i Amar Kolić.



EP do 16 godina igrat će se u Moskvi, a BiH će predstavljati juniorke Ena Baltić i Sara Mikača, te juniori Vanja Hodžić i Jovan Sinadinović.



Na EP do 18 godina u švicarskom Clostersu za BiH će nastupiti juniorke Maja Dodik i Amila Jusufbegović, te juniori Nemanja Malešević i Luka Puljić.



Evropska juniorska prvenstva u tenisu održavaju se od 1976.godine, a svaka zemlja članica asocijacije Tennis Europe nominira po dvije juniorke i dva juniora u tri dobne kategorije, dok zemlje domaćini imaju pravo i na dodatne nominacije.



Na ovim šampionatima osvajaju se bodovi za ranking – u kategorijama do 14 i 16 za Tennis Europe Junior Tour, a do 18 godina za ITF World Junior Tour.



Finalisti iz dvije mlađe kategorije dobit će i pozivnicu za završni turnir Tennis Europe "Junior Masters" koji će se u Italiji igrati od 4. do 6.oktobra ove godine.



Bosanskohercegovački juniori i juniorke za ova prvenstva su se pripremali tokom protekle sedmice u teniskom kampu u Sarajevu, saopćeno je iz Teniskog saveza BiH.



(FENA)