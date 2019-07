U drugom polufinalu Wimbledona Švicarac Roger Federer svladao je Španjolca Rafaela Nadala 3-1 (7-6, 1-6, 6-3, 6-4) po setovima i plasirao se u svoje 12. wimbledonsko finale gdje ga čeka Novak Đoković.

Roger Federer / 24sata.info

Đoković je u prvom polufinalnom ogledu bio bolji od španjolskog tenisača Roberta Bautiste Aguta 6-2, 4-6, 6-3 i 6-4 po setovima.



Bit će to 48. međusobni susret Đokovića i Federera, četvrti u Wimbledonu. U ukupnom omjeru Đoković je nešto uspješniji s 25 pobjeda, a na wimbledonskoj travi rezultat je 2:1 za srpskog tenisača. 2012. godine Federer je upisao jedinu pobjedu, i to u polufinalu, a Đoković mu je uzvratio 2014. i 2015. svladavši ga u dva uzastopna finala u All England Clubu.



(FENA)