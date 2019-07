Švicarac Roger Federer plasirao se u polufinale Wimbledona pobjedom protiv Keija Nishikorija (ATP: 7) rezultatom 3:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:4, 6:4), a tamo će igrati protiv Španca Rafaela Nadala koji je sa sigurnih 3:0 bio bolji od Querreyja.

Foto: 24sata.info

Federer je loše otvorio meč i već u prvom gemu Nishikori pravi break i stiže do vodstva, a sigurnom igrom na svoj servis do kraja prvog seta sačuvao je stečenu prednost i stigao je u vodstvo od 1:0 u setovima.



Takav slijed događaja kao da je naljutio Švicarca koji je nakon toga zaigrao pun bolje, pa je drugi set riješio u svoju korist rezultatom 6:1. Uslijedio je treći set u kojem je Federer rezultatom 6:4 stigao do prednosti, a na kraju je identičnim rezultatom osvojio i četvrti set i plasirao se u 13. polufinale Wimbledona.



U drugom meču Nadal je bez izgubljenog seta porazio Amerikanca Sama Querreyja, pa će se tako ovaj legendarni dvojac sastati u polufinalu Wimbledona, prenosi Klix.







U drugom polufinalu Novak Đoković će igrati protiv Roberta Bautista-Aguta.





(24sata.info)