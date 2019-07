Damir Džumhur, najbolji bh. teniser, vratio se challengerima, nakon što je imao problema sa povredama i lošom formom, kako bi vratio samopouzdanje, ali je u Peruđi odmah na startu doživio šok, jer je poražen od Brazilca Guilhermea Clezara rezultatom 2:1 (6:4, 3:6, 6:4).

Damir Džumhur / 24sata.info

Odmah na startu meča Clezar je napravio brejk, a Džumhur je isti vratio u četvrtom gemu i izjednačio na 2:2. No, to nije dugo trajalo, jer je Brazilac ponovo oduzeo servis našem teniseru i poveo sa 3:2. Bilo je još brejk lopti na obje strane, ali Clezar je zadržao svoj servis i dobio prvi set sa 6:4.



Drugi set je počeo identično kao i prvi – brejkom brazilskog tenisera. Ipak, Džumi je uspio dva puta oduzeti servis Clezaru i to u četvrtom i osmom gemu, a zatim je odservirao za 6:3 u drugom setu.



U trećem setu oba tenisera dugo su držali svoj servis, iako je bilo brejk lopti, sve do desetog gema kada je viđena velika borba. Džumhur je spasio jednu meč loptu, ali drugu nije uspio i izgubio je set sa 6:4, a tako i meč sa 2:1.



Bh. teniser je bio drugi nosilac na Challengeru u Peruđi i u ovom meču bio je veliki favorit.





(SCsport)