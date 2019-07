Danas se u Londonu igraju susreti šesnaestine finala Wimbledona, a prolazak dalje izborio je i prvi nositelj turnira Novak Đoković.

Novak Đoković / 24sata.info

Do prolaska je došao uz male probleme, pošto ga je na trenutak Poljak Hubert Hurkacz “zabrinuo”, nakon što mu je uzeo jedan set.



Prvi teniser svijeta je otvorio meč sa 1:0, ali je u drugom setu bolji bio Hurkacz, koji je slavio sa 7:6 nakon tie-breaka i poravnao rezultat.



Ipak, to je bio dovoljan znak upozorenja za Novaka, koji od tada dodaje gas i lagano dolazi do trijumfa.



Treći set je riješio sa 6:1, a četvrti sa 6:4 u svoju korist i plasirao se u osminu finala. Tamo će vjerovatno igrati protiv mladog Kanađanina Auger-Aliassimea.



Sjajan meč su odigrali i David Goffin i Danil Medvedev, a na kraju je nakon pet setova bio bolji belgijski teniser (4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5).



Prolazak su danas izborili i Verdasco, Pella, Bautista, Paire i Raonić.



Svi rezultati do sada završenih mečeva:



Raonić – Opelka 3:0 (7:6, 6:2, 6:1)

Paire – Vesely 3:1 (5:7, 7:6, 6:3, 7:6)

Bautista – Khachanov 3:0 ( 6:3, 7:6, 6:1)

Pella – Anderson 3:0 (6:4, 6:3, 7:6)

Đoković – Hurkacz 3:1 (7:5, 6:7, 6:1, 6:4)

Verdasco – Fabbiano 3:0 (6:4, 7:6, 6:4)

Goffin – Medvedev 3:2 (4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5)





(SCsport)