Rafael Nadal je još jednom potvrdio zašto ga zovu “Kralj šljake”, te u finalu drugog Grand Slama sezone – Roland Garrosa, savladao Dominica Thiema sa 3:1 (6:3, 5:7, 6:1, 6:1) i tako stigao do svoje 12. titule na ovom turniru.

Rafael Nadal / 24sata.info

Od samog starta smo gledali nestvaran tenis, dostojan velikog finala jednog Roland Garrosa.



U svakom gemu smo gledali veliku borbu ove dvojice tenisera, koji su sve do osmog gema čuvali svoj servis.



Tada brejk pravi Rafael Nadal, zatim uspješno servira za set i stiže do vodstva od 1:0 (6:3).



Uspio je u narednom setu da uzvrati fantasični Dominic Thiem, koji je zaista u Parizu igrao nevjerovatan turnir.



Nadal je posustao u ključnim trenucima gema, pri rezultatu 6:5 za Thiema, kada je Španac servirao za ostanak u setu.



Pružio je Rafa dvije prilike za brejk i set Thiemu, što je ovaj objeručke prihvatio i iskoristio već ovu prvu, te tako stigao do 7:5.



Na samom startu trećeg seta Nadal dolazi do brejka, a tada dolazi do velikog pada u igri Austrijanca. Rafa je potvrdio brejk na svom servisu, a nakon toga je došao novi, te je poveo sa velikih 3:0.



Priču u ovom setu je Španac završio ekspresno, prošlo je svega pola sata a slavio je sa 6:1 i došao na set od trijumfa.



Na sličan način je Rafa počeo i četvrti set, samo što je ovaj put on prvi servirao, a nakon toga je odmah došao brejk i vodstvo od 2:0.



Thiem se od toga jednostavno nije mogao oporaviti, pa je tako Kralj šljake još jednom potvrdio dominaciju na svojoj podlozi i na kraju dominantno slavio sa ubjedljivih 6:1…



Nadal – Thiem 3:1 (6:3, 5:7, 6:1, 6:1)



(SCsport)