Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u tri seta savladao Jan-Lennard Struffa.

Novak Đoković / 24sata.info

Srpski teniser održao je čas tenisa Nijemcu i za samo 96 minuta došao do trijumfa - 6:3, 6:2, 6:2.



Najbolji teniser svijeta odigrao je savršen meč i niti u jednom trenutku nije dao protivniku šansu da zaigra svoj tenis.



Nijemac je dobro krenuo meč, činilo se da ćemo gledati veliku borbu, međutim od sedmog gema prvog seta na terenu je postojao samo jedan teniser.



Đoković je napravio brejk za 5:3, potom ga je i potvrdio i prvi set dobio rezultatom - 6:3.



Dobru igru s kraja prvog seta, najbolji teniser svijeta prenio je i u drugi. Novak kreće drugi period igre sa duplim brejkom i time rješeva pitanje pobjednika ovog seta. Do kraja rutinski odservirao i dobio ga sa 6:3.



Preslikana situacija viđena je i u trećem setu. Đoković odmah pravi dupli brejk i dolazi do velikih 4:0. Štruf do kraja seta osvaja još dva gema, što mu nije bilo dovoljno i Novak sa ubjedljivih 6:3, 6:2, 6:2 prolazi u četvrtfinale.





(24sata.info)