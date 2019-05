Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur, 57. igrač na ATP listi, u utorak protiv domaćeg tenisera Antonia Hoanga počinja nastup na drugom Grand Slam turniru sezone - Otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Džumhuru će to biti prvi meč protiv 23-godišnjeg Francuza, koji je na ATP listi rangiran na 147. mjestu, a na Roland Garossu će nastupiti s pozivnicom organizatora.



- Žrijeb jeste povoljan i naravno da je velika prednost to što igram sa igračem koji ima pozivnicu organizatora turnira, ali ne treba se opuštati. Uvijek su opasni teniseri koji igraju pred domaćom publikom. Hoang je mladi igrač koji je u posljednje vrijeme pravio lijepe rezultate, tako da trebam biti makismalno ozbiljan, fokusiran i pokušati da što bolje odigram 1. kolo, a onda razmišljati o drugom, eventualno trećem kolu. U ovim trenucima zbog forme i zbog povreda najbitiniji su prvi mečevi. Svaka pobjeda jako je bitna tako da sam makismalno fokusiran na 1. kolo - kazao je Džumhur.



Ističe da je zadovoljan nastupima na prethodnom turniru u Ženevi, gdje je došao do četvrtfinala.



- Sigurno da je Ženeva najava boljih rezultata. Uspio sam da spojim nekoliko pobjeda i iskreno, dobro je što sam igrao kvalifikacije. Imao sam dosta problema u posljednje vrijeme s povredama leđa i trbušnog mišića. Uspio sam da se oporavim, nisam na prva dva turnira napravio rezultate koje sam možda trebao ali je nakon pauze od dva mjeseca bilo teško očekivati da se mogu vratiti u prvobitno stanje. Sama forma od početka godine nije bila na najvišem nivou, ali evo sada četiri pobjede, od toga dvije, rekao bih, izuzetno dobre. Šteta za četrtfinalni meč, ali već se malo osjetio i umor. Bez obzira na to, bitno je da sam imao dosta mečeva prije Roland Garrosa i sigurno je to najava boljih rezultata - naglasio je bh. teniser.



Nakon Roland Garrosa planira učešće na većem broju turnira, nakon što je zbog povreda otkazao dosta nastupa ove godine.



- Sezonu "trave" ću igrati od prve sedmice u Hertogenboschu, dalje preko Queesa, zatim Antalije, koju sam osvojio prošle godine, te Wimbledona koji je zadnji turnir na travi. To neki moj raspored za naredne četiri sedmice poslije RG, a onda ćemo vidjeti kakav je dalji plan. Mislim da sam posljednjih godina zaista igrao dobro na travi, tako da nema razloga da ne pokušam igrati nešto više na toj podlozi - kazao je Džumhur.



Ukoliko savlada Hoanga Džumhur bi u 2. kolu Roland Garrosa igrao će protiv boljeg iz duela Fernando Verdasco (Špa/23) - Danel Evans (VBr).



U dosadašnjim nastupima na Roland Garrosu Džumhur je najbolji plasman zabilježio 2015. godine kada je izborio nastup u 3. kolu u kojem ga je zaustavio Roger Federer.







(FENA)