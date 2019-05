Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković izjavio je da nema namjeru da se ikada bavi politikom i da želi da cijelog života bude u sportu.

Novak Đoković / 24sata.info

Usredsređen sam na porodicu i naravno na tenis. Želim da cijelog života budem u sportu na jedan ili na drugi način. Još ću vidjeti kako ću to da uradim, ali, politikom se neću baviti", rekao je Ðoković za današnje "Večernje novosti".



Na pitanje lista kako reaguje na kritike povodom njegove podrške hrvatskim sportistima, Ðoković je rekao da određenim ljudima ne odgovaraju mir, poštovanje i sklad, nego stalno stanje konflikta.



On je rekao i da je spreman za Roland Garros koji je u toku, kao i da je veoma zadovoljan uslovima na pariskom Grand Slamu.



"Za Roland Garros sam se spremao posljednjih nekoliko mjeseci. Uvijek mi je nekako podsvjesno bio u mislima. Želio sam uvijek da igram najbolje ovdje, to mi je veliki cilj", rekao je Ðoković, koji je jedanput osvojio taj turnir.





(24sata.info)