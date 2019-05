Damir Džumhur, najbolji bosanskohercegovački teniser, u prvom kolu turnira u Ženevi pobijedio je Feliciana Lopeza, 108. igrača svijeta i novog direktora nedavnog turnira u Madridu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Bosanskohercegovački teniser pobijedio je sa 2:1 nakon preokreta (6:7(2), 6:4, 7:5). U drugom kolu igrat će protiv drugog nositelja, Stana Wawrinke.



Lopez je došao prvi do brejka u prvom setu kada je poveo sa 2:1, ali je Džumhur odmah uzvratio ribrejkom. Do kraja oba tenisera zadržala su svoj servis, te se otišlo u taj brejk. Odmah na početku Španac je oduzeo servis našem teniseru, te još tri puta do kraja i dobio taj brejk sa 7:2.



Džumhur je u trećem gemu drugog seta imao brejk loptu koju nije iskoristio, a zatim je tri imao Lopez u narednom gemu, ali ih je bh. teniser sve spasio i oduzeo servis Špancu u sedmom gemu. Popularni Džumi do kraja je zadržao servis i druti set dobio sa 6:4.



Na startu trećeg seta Džumhur nije iskoristio jednu brejk loptu, a zatim je u drugom gemu spasio tri. Čak četiri brejk lopte bh. teniser je imao u petom gemu, no nije nijednu iskoristio. Iako je u nastavku imao nekoliko neiznuđenih grešaka u bitnim momentima, naš teniser je to mirno podnio.



U jedanaestom gemu trećeg seta došao je do tri vezane brejk lopte, a odmah je prvu iskoristio i poveo sa 6:5. U narednom gemu odservirao je za 7:5 i tako nakon preokreta dobio meč sa 2:1.



(SCsport)