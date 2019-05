Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije želio da priča o umoru poslije napornih mečeva na mastersu u Rimu, već je čestitao Rafaelu Nadalu na osvojenoj tituli.

Foto: 24sata.info

Đoković je izgubio u finalu mastera u Rimu od Nadala sa 0:6, 6:4, 1:6.



Tako je Španac stigao do 81. pehara u profesionalnoj karijeri i revanširao se Đokoviću za poraz u finalu Australian Opena.



"Ne želim da pričam o umoru, već da čestitam Nadalu na pobjedi, bio je bolji. Uspio sam da osvojim drugi set i da produžim meč. Ovo mi je jedan od najomiljenijih turnira, atmosfera je fenomenalna, hvala svima na podršci", rekao je Đoković poslije meča.



Nadal je osvojio devetu titulu u Rimu, a 34. masters u karijeri. Đoković ima 33.



Španac je tako stigao i do prvog pehara u sezoni što će mu podići samopouzdanje pred dolazak na Roland Garros.



"Važno je da sam zdrav, osjećam se dobro, dobro sam odigrao, uživam u svakom momentu. Uvijek je protiv Novaka i Rogera specijalno igrati, to je tradicija duga 10, 20 godina. Čestitam Novaku, igra dobro, uzeo je Australian open i Madrid, a ovdje je u finalu. Ovo je jako važno za mene, turnir u Rimu je jedan od najvažnijih u godini", rekao je drugi teniser svijeta.



"Ovo je bila divna nedjelja u prelijepom gradu, uvijek mi je čast da igram ovdje. Sjećam se kada sam prvi put osvojio titulu 2005. godine. Hvala svima na podršci", zaključio je Nadal.

(B92)