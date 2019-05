Češka teniserka Karolina Pliškova osvojila je turnir u Rimu, pošto je u finalu pobijedila 42. teniserku svijeta Britanku Džoanu Kontu poslije dva seta, 6:3, 6:4.

Sedma teniserka svijeta je trijumfom u Rimu osvojila najveći turnir na šljaci u karijeri, poslije čega će se popeti na drugo mjesto na WTA listi.



Ona je pobijedila poslije sat i 26 minuta. U oba seta napravila je po jedan brejk, a Konta nijednom nije uspjela da joj oduzme servis.



U prvom setu, Čehinja je napravila brejk u drugom gemu, da bi u drugom setu to uspjela da uradi u sedmom.



Uspjela je da iskoristi treću meč loptu i stigne do velike pobjede.



Pliškova će poslije konstantne i dobre forme u posljednjih nekoliko turnira kao jedan od favorita otići na Rolan Garos, koji počinje 26. maja.



Inače, ona je prva teniserka iz Češke poslije 1978. godine koja je uspjela da dođe to pehara u Rimu.



"Bila je to sjajna nedjelja za mene i moj tim. Imala sam nekoliko teških mečeva, tako sam srećna što sam uspjela sve to da prebrodim. Bila sam pomalo nervozna u finalu, ali tako nešto se moglo očekivati. Bilo mi je ovo prvo finale Rima, nadam se ne i posljednje", izjavila je pobjednica.

