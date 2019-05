Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije uspio da veže titule u Madridu i Rimu. U finalu na Foro Italiku poražen je od Rafaela Nadala, 6:0, 4:6, 6:1.

Foto: 24sata.info

Niko u istoriji tenisa nije odigrao više zvaničnih međusobnih mečeva od njih dvojice, ovo im je bio 54. okršaj, a Đoković poslije ovog poraza u pobjedama vodi sa 28:26.



Takođe, ovo im je bilo deveto odmjeravanje snaga na Foro Italiku, Nadal u pobjedama vodi sa 5:3. Takođe, ovo je bilo njihovo peto finale u Rimu, skor je 3:2 za Španca.



Rafa do dolaska u Rim nije imao titulu ove sezone. Konačno je i to uspio da uradi, igrao je zaista odlično cijele nedjelje u glavnom gradu Italije tako da će mu ovaj pehar svakako mnogo značiti.



Špancu je to rekordna, 34. masters titula i 81. u profesionalnoj karijeri. Uspio je da ponovi uspieh iz prošle godine, ali Novak će povećati razliku s obzirom na to da je ove sezone u Rimu osvojio više poena nego prošle godine.



Bio je to meč u kojem smo vidjeli raspoloženog španskog tenisera, u njegovom prepoznatljivom, "šljakaškom" elementu i s druge strane prilično iscijeđenog Đokovića, koji nije želio da se žali na umor, ali je bilo evidentno da su mu dva meča sa Argentincima u četvrtfinalu i polufinalu, Del Potrom i Švarcmanom, oduzeli veliki dio energije.



Kako god bilo, Rafa je iskoristio priliku da dođe do velike pobjede u generalnoj probi pred Rolan Garos koji počinje 26. maja, ali i Novak ima dosta toga pozitivnog što će ponijeti sa sobom u Pariz gdje mnogi očekuju njihov novi veliki okršaj.

(B92)