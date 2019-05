Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale masters turnira u Rimu, pošto je večeras u polufinalu pobijedio Argentinca Diega Schwartzmana u tri seta, 6:3 i 6:7 (2), 6:3.

Đoković je do treće pobjede u isto toliko duela sa Schwartzmanom došao poslije dva sata i 31 minuta igre.



Ovo će Novaku biti 49. finale na Mastersima, a 9. u Rimu!



Srpski teniser će u finalu masters turnira u Rimu igrati protiv Španca Rafaela Nadala koji je ranije danas sa 6:3 i 6:4 pobedio Grka Stefanosa Tsisipasa.



Biće to njihov čak 54. međusobni duel, a srpski as vodi 28:25.



Finalni meč izmedju Đokovića i Nadala igraće se sutra od 16.00.



Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 9.243.818 eura.





