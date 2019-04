Rodžer Federer je od ove nedjelje vlasnik još jednog rekorda u svijetu tenisa.

Arhiv / 24sata.info

Švajcarac, koji je osvojio najveći broj Grend slem titula (20), ne zaustavlja se ni u 38. godini života. Naprotiv, nedavno je osvojio trofeje u Dubaiju i Majamiju i veoma je motivisan za nove pobjede.



Teniser iz Bazela je osim što je igrao 30 puta u finalu Grend slem turnira, bio najduže i broj jedan, čak 310 nedjelja, a ima i najviše vimbldonskih titula, osam.



Od ponedjeljka, Rodžer je impresivnom nizu teniskih rekorda, dodao još jedan, a da ove nedjelje nije odigrao nijedan poen.



On je sada i zvanično teniser koji je najviše nedjelja proveo među sto najboljih na ATP listi, čak 1.020 nedjelja.



Tako je iza sebe ostavio bivšeg trenera Novaka Đokovića, Andrea Agasija, koji je ukupno 1.019 nedjelja bio u elitnih sto na svijetu.



Zanimljivo je da je od tih 1.020 nedjelja, Federer vezao 1.018 uzastopno u Top 100. Barijeru od stotinu najboljih probio je 1999, tačnije u septembru te godine.



Potom je jednu nedjelju proveo na 104. mjestu, ali se odmah potom vratio i sve do danas je u toj grupi.



Među 20 najboljih probio se u januaru 2001. sa svega 19 godina, u maju 2002. je bio među deset najboljih zahvaljujući tituli u Hamburgu, ali 2003. kada je osvojio prvi Vimbldon još nije bio broj jedan.



To se dogodilo poslije pobjede u finalu Australijan Opena 2004. kada je pobijedio Marata Safina u tri seta.

(NN)