Švicarski teniser Stan Wawrinka izjavio je da je njegov sunarodnik Roger Federer najbolji igrač u istoriji sporta.

Foto: 24sata.info

Wawrinka, koji je do sada osvojio tri Grand Slam titule, kaže da je igrati protiv članova "velike trojke" bilo nešto najteže i najizazovnije za njega.



Ipak, i pored toga, može da se pohvali činjenicom da je uspijevao da pobijedi i Federera i Đokovića i Nadala.



"To mi je bilo najteže, biti dio generacije u kojoj su Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković, oni su sve osvajali. Bilo je teško nositi se sa tim i naći način da se oni pobjede, naročito onda kada su svi mislili da ja to ne mogu. Bilo su gotovo nepobjedivi, tako da mi je bio najveći izazov da se nosim sa njima", rekao je Wawrinka.



Wawrinka je osvojio Australian Open 2014, Roland Garros 2015. i US Open 2016. I bez obzira što ima dosta komplimenata za Đokovića i Nadala, ipak ističe da je Federer nešto posebno.



"Oduvijek mi je bilo lijepo što dolazimo iz iste zemlje. Znamo se godinama. Kada sam počeo da igram, bio sam mlad, nije me bilo na ATP listi. Mnogo mi je pomogao, imao sam priliku da treniram sa najboljim igračem na svijetu", dodao je Wawrinka.



Kaže i da mu je osvajač 101 profesionalne titule davao konkretne savjete.



"Tada je bio broj jedan i davao mi je bitne savjete, kako bi mi pomogao da što prije dođem do vrha, bilo je to lijepo od njega. Igrali smo zajedno i na Olimpijskim igrama i osvojili zlato. Uvijek je bilo teško igrati protov njega, ne zato što smo prijatelji, već prije svega što je najbolji koji je ikada igrao ovu igru", zaključio je Wawrinka.





(24sata.info)