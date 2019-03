Roger Federer je osvajač Masters turnira u Miamiju!

Roger Federer / 24sata.info

Iskusni Švicarac je u velikom finalu večeras savladao Johna Isnera, i to prilično lako, sa 2:0 u setovima (6:1, 6:4).



Prvi set je ponudio sjajnu igru Federera, koji je sa terena pomeo korpulentnog Amerikanca, kojeg njegovo glavno oružje – servis, nije baš služilo.



U drugom poluvremenu je Isner pružio nešto jači otpor, ali bilo je to nedovoljno da zaustavi fenomenalnog Fedexa, koji je stigao do nove titule!



ATP Masters Miami, finale:



Federer – Isner 2:0 (6:1, 6:4)





(SCsport)