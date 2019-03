Prvi igrač svijeta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Miamiju nakon pobjede protiv Argentinca Frederica Delbonisa 7:5 4:6 6:1.

Foto: 24sata.info

Iako je Đoković u meč ušao kao veliki favorit, Argentinac je odigrao odlično i namučio prvog nosioca.



Srbijanski teniser je na početku duela stigao do ranog brejka i vodstva 5:2, ali se Delbonis vraća i dolazi do 5:5. Ipak, Đoković je vezao dva gema i osvojio prvi set 7:5.



Argentinac je nakon velikog preokreta u drugom setu došao do izjednačenja i meč odveo u treći set.



Ipak, u posljednjem setu Delbonis je doživio veliki pad u igri i Đoković dolazi do dva brejka i sa 6:1 ostvario plasman u osminu finala.



Prolaz dalje ostvarili su još Borna Ćorić, Nick Kyrgios, Roberto Bautista Agut, Kyle Edmund.

(Avaz)