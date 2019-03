Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zbog povrede je odustao od daljeg nastupa na ATP turniru Masters serije u Miamiju.

Džumhur se povrijedio u finišu meča protiv kola u kojem je pobijedio domaćeg predstavnika Christophery Eubanksa.



- Nažalost, morao sam odustati od daljeg nastupa u Miamiju zbog povrede leđa koju sam zadobio u meču prvog kola. Učinio sam sve kako bih bio spreman ali je bol prejaka. Hvala svim navijačima na podršci - poručio je Džumhur.



On je danas trebao da igra meč drugog kola protiv Italijana Marca Cecchinata, koji je tako bez odigranog meča došao do trećeg kola, s obzirom na to da je u prvom kolu bio slobodan.





