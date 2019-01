Japanski teniser Kei Nishikori je prošao u treće kolo Australian Opena nakon velike borbe u pet setova protiv Ive Karlovića.

Foto: 24sata.info

Japanac je dobio prva dva seta rezultatom 6:3, 7:6(6) i činilo se kako će hrvatski teniser biti glatko poražen. No, 39-godišnji veteran je smogao snage i naredna dva seta dobio identičnim rezultatom 7:5, te je izjednačio na 2:2 u setovima.



U odlučujućem petom setu viđena je velika borba. Karlović je imao vezane tri break-lopte u devetom gemu, no Nishikori se uspio izvući i osvojiti taj poen na svoj servis. Zanimljivo, to su bile jedine break-lopte u petom setu.



Meč je odlučen u tie-breaku koji se igrao po novim pravilima, a Karlović je prokockao ono što je bilo skoro nezamislivo. Imao je vodstvo od 7:6 i dva servisa, no oba je izgubio, a Nishikori je potom bio siguran na svoja dva servisa i odlučujući tie-break dobio sa 10:7 i prošao dalje.







Rezultati teniskog Grand slam turnira Australian Open u Melbourneu:



- teniseri, 2. kolo:

Fabio Fognini (Ita/12) - Leonardo Mayer (Arg) 7:6 (3), 6:3, 7:6 (5)

Pablo Carreno (Špa/23) - Ilja Ivaška (Blr) 6:2, 6:3, 7:6 (7)

Kei Nishikori (Jap/8) - Ivo Karlović (Hrv) 6:3, 7:6 (6), 5:7, 5:7, 7:6 (7)

Pierre-Hugues Herbert (Fra) - Chung Hyeon (Kor/24) 6:2, 1:6, 6:2, 6:4

Milos Raonić (Kan/16) - Stan Wawrinka (Švi) 6:7 (4), 7:6 (6), 7:6 (11), 7:6 (5)

Borna Čorić (Hrv/11) - Marton Fucsovics (Mađ) 6:4, 6:3, 6:4



- teniserke, 2. kolo:

Naomi Osaka (Jap/4) - Tamara Zidanšek (Slo) 6:2, 6:4

Timea Bacsinszky (Švi) - Natalija Vihljanceva (Rus) 6:2, 7:5

Camila Giorgi (Ita/27) - Iga Swiatek (Polj) 6:2, 6:0

Karolina Pliškova (Češ/7) - Madison Brengle (SAD) 4:6, 6:1, 6:0

Su-Wei Hsieh (Tpe/28) - Laura Siegemund (Njem) 6:3, 6:4

Wang Qiang (Kin/21) - Aleksandra Krunić (Srb) 6:2, 6:3

Anastazija Sevastova (Lat/13) - Bianca Andreescu (Kan) 6:3, 3:6, 6:2

Elise Mertens (Bel/12) - Margarita Gasparjan (Rus) 6:1, 7:5

Madison Keys (SAD/17) - Anastazija Potapova (Rus) 6:3, 6:4

Zhang Shuai (Kin) - Kristyna Pliskova (Češ) 6:3, 7:5

Elina Svitolina (Ukr/6) - Viktorija Kuzmova (Slk) 6:4, 6:1.





(24sata.info)