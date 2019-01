Španski teniser Rafael Nadal je na startu Australian Opena pobijedio Jamesa Duckwortha, ali i žestoko prozvao Srbijanca Novaka Đokovića, inače predsjednika Savjeta igrača koji okuplja teniske profesionalce.

Naime, Đoković se nedavno sukobio s prvim čovjekom ATP-ja Chrisom Kermodeom, a nakon prvog meča u Melbourneu novinari su Nadala pitali da li je o tome pričao s trenutno najboljim teniserom svijeta.



"Nisam više u Savjetu igrača niti ću ići njima. Oni koji su u Savjetu neka dođu kod mene i pitaju me za mišljenje. Kermode treba ostati na čelu ATP-ja, a česte promjene za koje se Đoković zalaže štete tenisu", odgovorio je Nadal.



I švicarski teniser Roger Federer stao je na stranu Nadala, koji je se bunio što se Savjet igrača, odnosno Đoković, nije s njim konsultovao treba li ili ne podržati Kermodea.



Federer je istakao kako bi bio red da Rafu tim povodom neko konsultuje, a očito je iz tona njegovog obraćanja bilo jasno kako ni on sam nije konsultovan o tome kakav će igrači zauzeti stav po ovom važnom pitanju.



Inače, Đoković je odbacio sumnje da išta radi iza leđa dvojice velikana, a nakon pobjede nad Mitchelom Krugerom u prvom kolu Australian Opena rekao je kako nikakva odluka nije donesena te da se još uvijek nisu odlučili.



Inače, Federer je naglasio da će zbog izbora predsjednika ATP-ja morati razgovarati s Đokovićem, a Srbijanac je odgovorio da to jedva čeka.



"Pričat ćemo. Već sam rekao, nismo imali prilike to učiniti do sada, ali vidjet ćemo se ovdje u Melbourneu. Ako ne ovdje, onda poslije toga. Ima moj broj, imam ja njegov. Naravno, uživo je drugačije. Roger i Rafa nisu u Savjetu igrača, ali su ekstremno važni, ključni igrači za odluke ovakve važnosti", rekao je Đoković, prenosi Klix.





