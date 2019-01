Novak Đoković rekao je da je uživao u meču protiv Amerikanca Mitchella Kruegera i da mu ta pobjeda u prvom kolu Otvorenog prvenstva Australije mnogo znači.

Novak Đoković / 24sata.info

"Sjajno je vratiti se tenisu zdraviji i osjećati se dobro na terenu. Bilo mi je potrebno nekoliko mjeseci da vratim samopouzdanje i dobar osjećaj na terenu (poslije operacije lakta). Posljednjih šest mjeseci su bili fantastični, zahvalan sam što se ovako osjećam", rekao je Đoković poslije meča.



Prvi teniser svijeta plasirao se u drugo kolo Australian Opena pošto je pobijedio Kruegera sa 6:3, 6:2, 6:2.



"Prvi put sam igrao protiv Kruegera i nisam znao šta da očekujem. Uradio sam domaći zadatak, pokušao sam da saznam što više o njemu, ali bilo je nezgodno i prilično drugačije. Meč je bio takmičarski, obojica smo bili motivisani i pokazali emocije na terenu. Uživao sam u meču", naveo je Đoković.



Krueger je kroz kvalifikacije prošao u glavni žrijeb, a u Australiji igra svoj drugi Grand Slam turnir u karijeri, poslije debija na US Openu prošlog septembra.



Đoković će u drugom kolu igrati protiv Francuza Tsonge, koga je 2008. godine pobijedio u finalu u Melbourneu i osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri.



"Gajim ogromno poštovanje prema njemu. Ovdje smo igrali u finalu prije 11 godina, a za nekoliko dana ćemo ponovo igrati. Dosta se toga dogodilo u međuvremenu, i on se u posljednje vrijeme mučio sa povredama. Lijepo je vidjeti da opet igra dobro. Sjajan je igrač, šampion, standardan je deset godina, posjeduje snažne servis i forhend, to su mu glavna oružja. Znam šta da očekujem, igrali smo često, gubio sam takođe o njega. Mislim i na Rod Laver Areni 2010. Ući ću optimistično u meč, ali uz poštovanje, da pokušam da pobijedim", dodao je Đoković.



Đoković je odigrao 300. meč na Grand Slam turnirima i ostvario je 259. pobjedu. Osim njega, jedino je Švicarac Roger Federer odigrao više mečeva na Grand Slamovima – 394.



Đoković je osvojio 14 GS titula, Nadal 17, a Federer 20.







