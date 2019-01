Britanski teniser Andy Murray objavio je da će se povući iz profesionalnog tenisa nakon Wimbledona, mada je kazao da nije isključena mogućnost da mu i Australian Open, koji počinje za nekoliko dana, bude posljednji turnir u karijeri, prenosi Anadolu Agency (AA).

Nekadašnji reket broj jedan na svijetu uoči početka prvog Grand Slam turnira sezone u Melbourne šokirao je svijet najavom o odlasku u penziju zbog problema s povredom kuka, koja ga muči već duže od godinu i po dana.



Istina, kazao je da je odlučan da nastavi karijeru i pokuša izdržati dvije sedmice Wimbledona ovog ljeta, ali i da nije siguran u to da li će uspjeti.



"Očigledno je da se jako dugo borim s ovom povredom, već 20 mjeseci imam jake bolove. Učinio sam sve što sam mogao da se oporavim od povrede kuka, ali to nije pomoglo da se smanji opterećenje. U boljoj sam poziciji nego prije šest mjeseci, ali još uvijek imam jake bolove. Igraću. I dalje mogu igrati do određenog nivoa, ali ne i na onom na kojem sam sretan kada igram. Međutim, nije riječ samo o tome. Bol je nesnosna i zaista ne želim da nastavim da igram na ovakav način", kazao je Britanac.



Murray je istakao da je o svemu razgovarao sa svojim trenerskim timom tokom treninga na Floridi prošlog mjeseca i istakao da ima namjeru da dođe na Wimbledon i nakon toga ode u penziju.



Sjajni 31-godišnji teniser tokom karijere je osvojio tri Grnad Slam turnira, dva puta Wimbledon (20113. i 2016. godine) i jednom US Open (2012.). Ukupno je osvojio 45 turnira na ATP touru.





