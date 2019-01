Srbijanski teniser Novak Đoković teškom mukom slavio je protiv Martona Fucsovicsa u duelu osmine finala ATP turnira u Dohi.

Novak Đoković / 24sata.info

Nole je imao mnogo problema, a na kraju je poslije preokreta slavio rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 6:4 i 6:1.



U prvom dijelu igre Mađar je igrao izvrsno, iskoristio jedini brejk i došao do prvog seta. I do sredine drugog seta trajala je neizvjesna igra, a onda je Nole prebacio u ‘brzinu više’ i prošao u četvrtfinale.



Ono što je interesantno, Đoković za manje od pola sata treba igrati meč dublova sa svojim bratom Markom i to protiv Damira Džumhura i Duška Lajovića. Uskoro se očekuje informacija da li će Nole biti spreman za ovaj duel.



(SCsport)