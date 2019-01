Najbolji bh. teniser Damir Džumhur, danas je odigrao svoj prvi meč u novoj godini, koju je započeo veoma loše.

Foto: AFP

Protivnik mu je bio najteži mogući – Novak Đoković, kojem Damir nije mogao parirati i Đoković je lagano slavio s 2:0 (6:1, 6:2).



Sve je počelo loše po Džumhura i nije uspio sačuvati svoj prvi servis u meču, pa je Novak poveo s velikih 3:0. Nije se oporavio od tog lošeg starta Damir pa je Novak prvi set lagano okončao pobjedom od 6:1.



Nešto bolje je Damir počeo drugi set, sačuvao je svoj servis, ali već u narednom servis gemu Đoković pravi break bez izgubljenog poena i odlazi na 1:3. Do kraja naš teniser nije uspio da dođe ni do jednog gema, pa je i drugi set okončan rezultatom 6:1 u korist Đokovića.



Meč je trajao svega 56 minuta.



Srbijanski teniser se tako plasirao u osminu finala, gdje ga očekuje Mađar Marton Fucsovics koji je bio bolji od Mariusa Copila.



Ipak, ovo nije kraj avanture u Dohi za bh. tenisera. On će sutra u dublu ponovo na megdan Novaku Đokoviću. Damir igra u paru s Dušanom Lajovićem, a Đoković sa svojim bratom Markom.



Đoković – Džumhur 2:0 (6:1, 6:2)





(SCsport)