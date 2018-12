Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (47. ATP) u prvom kolu ATP turnira u katarskoj Dohi igrat će protiv najboljeg na svijetu - Novaka Đokovića.

Foto: 24sata.info

Srbijanski teniser i pet godina mlađi kolega do sada su imali priliku samo jednom se sastati i to ove godine u Parizu.



Bio je to meč na Mastersu u Francuskoj koji je pripao Đokoviću nakon predaje Džumhura kod rezultata 6:1, 2:1.



Đoković je ujedno i prvi nositelj turnira u Dohi, a pobjednika ovog meča čeka bolji iz duela između Martona Fucsovicsa i Mariusa Copila.



Meč između Džumhura i Đokovića je na rasporedu u ponedjeljak, a program tog dana u Kataru počinje u 12:00 sati po centralnoevropskom vremenu.

(Klix)