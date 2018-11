Davis Cup reprezentacija Hrvatske nakon prvog dana ima vodstvo od 2:0 protiv Francuske.

Marin Čilić / 24sata.info

Nakon što je Borna Ćorić pobijedio Jeremyja Chardyja i donio prvi bod hrvatskim teniserima, jednako impresivan bio je i Marin Čilić koji je savladao Joa-Wilfrieda Tsongu s 3:0 u setovima (6:3, 7:5 i 6:4).



Zaista je sjajno odigrao teniser porijeklom iz Međugorja i za 2 sata i 17 minuta stigao do ove pobjede.



Odluka u prvom setu je pala u šestom gemu kada Čilić pravi break, a tu prednost je zadržao do kraja. Drugi set donosi sličnu priču, a ovaj put je Tsonga posustao nešto kasnije – u 11. gemu. Čilić je slavio sa 7:5.



Nastavio je Hrvat igrati odlično do kraja, nije dao Tsongi priliku da se vrati u igru i zasluženo je slavio sa ubjedljivih 3:0.



Sutra će se igrati meč u parovima, a ako Hrvatska slavi, doći će do titule u Davis Cupu.



Herbert i Mahut će se sastati sa Pavićem i Dodigom u 14 sati.





(SCsport)