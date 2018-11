Hrvatska Davis Cup reprezentacija povela je s 1:0 protiv Francuske u finalu Davis Cupa koje je u petak započelo u Lilleu.

Početnu prednost reprezentaciji Hrvatske donio je 22-godišnji Zagrepčanin Borna Ćorić svladavši 31-godišnjeg Jeremyja Chardyja sa 6-2, 7-5, 6-4 nakon dva sata i 19 minuta igre.



Borna Ćorić je iskoristio impresioniranost svog suparnika. Iako devet godina stariji, Jeremy Chardy se slomio pod pritiskom debitantskog nastupa u finalu Davis Cupa, a njegovu ranjivost je 22-godišnji Zagrepčanin potpuno razotkrio odlično posloženom taktikom i izvedbom na terenu, prenosi Gol.hr.



Ćorić je nakon maratonskog prvog gema, u kojem je došao do breaka, nanizao još tri gema bez izgubljenog poena i bez imalo problema početnu prednost pretvorio u osvajanje prvog seta. Nakon 36 minuta igre bilo je 6-2 za Ćorića koji je izgubio svega tri poena na servisu.



Drugi set je bio neizvjesniji. Nakon 56 minuta Chardy je došao do svoje prve prilike za break, ali nije uspio slomiti servis 12. tenisera svijeta. Izjednačenost i nezvjesnost trajala je do 11. gema u kojem je Ćorić došao do 0-40 i drugu priliku pretvorio u break. Servirajući za set Ćorić nije ostavio Chardyju nikakvu nadu i nakon 94 minute igre reprezentacija Hrvatske stigla na jedan set do prvog boda.



Breakom za 2-1 u trećem gemu trećeg seta Ćorić je zacementirao put prema pobjedi. Nakon sedmog gema je nakratko napustio teren kako bi mu fizioterapeuti pružili pomoć, zbog lakših problema s preponama.



Nakon dva sata i 19 minuta Ćorić je dovršio impresivnu pobjedu još jednim servisom kojeg Chardy nije uspio vratiti.



U drugom meču Marin Čilić borit će se protiv Jo-Wilfrieda Tsonge na stadionu Pierre Mauroy, u kojem se našlo oko 1500 hrvatskih navijača.





FRANCUSKA - HRVATSKA 0-1



Jeremy Chardy - Borna Ćorić 2:6, 5:7, 4:6





