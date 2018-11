Španski teniser Feliciano Lopez je otkrio da mu je sunarodnjak Rafael Nadal svojevremeno kazao da se slaže s mišljenjem da je Švicarac Roger Federer najbolji teniser svih vremena.

Roger Federer / 24sata.info

Lopez je za španske medije kazao da smatra da je Federer najbolji teniser ikada, te dodao da se s time složio i Nadal.



"To sam jednom rekao Nadalu i on se složio s mojim mišljenjem", izjavio je Lopez, trenutno 64. teniser svijeta.



On će sljedeće godine, inače svoje posljednje u profesionalnom tenisu, napuniti 38 godina.



"Volio bih da igram sljedeće sezone i, ukoliko sve prođe kako planiram, to će biti moja posljednja godina u tenisu. Plan je da završim karijeru dok sam još konkurentan", rekao je Lopez.





(AA)