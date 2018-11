Bh. teniser Aldin Šetkić ove sedmice učestvuje na Challengeru u italijanskoj Andriji, a danas je u susretu šesnaestine finala savladao domaćeg tenisera Ocleppoa sa 2:0 u setovima (6:4, 6:4).

Aldin Šetkić / 24sata.info

On je do pobjede protiv 795. tenisera svijeta stigao za 1 sati 25 minuta, te će sutra igrati u osmini finala.



Tamo ga čeka osmi nositelj turnira Filippo Baldi, a treba napomenuti da je Šetkić do glavnog žrijeba ovog turnira došao kroz kvalifikacije.



Podsjećamo Šetkić je trenutno 395. igrač svijeta.





(SCsport)