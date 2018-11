Novak Đoković je u finalu Završnog mastersa u Londonu izgubio od njemačkog tenisera Alexander Zvereva 0:2 po setovima 4:6, 3:6.

Foto: 24sata.info

Zverev je u O2 areni slavio poslije jednog časa i 20 minuta rezultatom 6:4, 6:3 i upisao svoju najveću pobjedu u karijeri, osvojivši najveći trofej.



Srpski teniser je bio ubjedljiv u svim mečevima do finala i sa po 2-0 je pobijedio Isnera, Čilića, Andersona, kao i upravo Zvereva u grupnoj fazi.



Zverev je do finalnog meča došao sa jednim porazom, od Novaka, a njegovi protivnici su bili Isner, Čilić i Federer, kojeg je izbacio u polufinalu bez izgubljenog seta.



Novak i Zverev su se u karijeri sastajali tri puta do sada. Srpski teniser je bio bolji dva puta, u Šangaju i ranije na ovom turniru, a Nijemac je tirjumfovao u finalu Rima 2017. godine.



Đoković nije uspio da osvoji svoj šesti trofej na Završnim turnirima, dok je Zverevu ovo prvi.









