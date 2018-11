Nerman Fatić, najmlađi član Davis Cup reprezentacije BiH, ove sedmice je odigrao svoj definitivno najbolji turnir u karijeri.

Nerman Fatić / 24sata.info

Nastupio je na ITF Futures turniru (15.000 USD) koji se igrao u turskom Beleku. Iako je, zbog loših vremenskih prilika u Antaliji, danas morao odigrati čak tri meča, Nerman je bio dominantan u sva tri meča.



Prvo je danas odigrao polufinalni meč u singl konkurenciji. Protivnik je bio mlada nada francuskog tenisa Rayanea Roumanea (ATP 1014.). U prvom setu prvi break pravi francuski igrač i dolazi do prednosti 4:3. Nakon toga Nerman pravi seriju od 12 poena i dolazi do dvije set lopte koje ne koristi.



Kod rezultata 6:5 ipak koristi prvu set loptu i dobiva prvi set rezultatom 7:5. Nakon toga Francuz nije uspio pružiti jači otpor našem igraču i Nerman dolazi do laganih 6:1 i četvrtog ovogodišnjeg nastupa u finalima ITF turnira.



A onda u finalu, možda i najbolji Nermanov ovogodišnji meč. Protivnik je bio sedmi nosilac Dante Gennaro (ATP 521.) iz Italije. Nerman mu je prepustio samo dva gema (6:2, 6:0), i tako je stigao do svoje druge titule u karijeri. Nerman je u ovom meču imao nevjerojatnih ubačenog 83 % prvog servisa i 83 % realizaciju nakon prvog servisa.



Nakon dva singl meča, Nerman je u paru s Talijanom Davide Galoppinijem odigrao i finalni meč u dubl konkurenciji protiv para Dhoe/Peters. Ponovo ubjedljiva pobjeda 6:1, 6:2. Ovo je Nermanu deveta dubl titula u karijeri.



Ovaj sjajan nastup na turniru u Beleku će za Nermana značiti i najbolji ATP ranking u karijeri. Na rang listi koja će biti objavljena 26. 11. Nerman će biti plasiran među 450 najboljih igrača na svijetu, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)