Alexander Zverev je u polufinalu ATP tour finala u Londonu, ali kaže da čelnici svjetskog tenisa moraju da urade nešto po pitanju rasporeda.

Mladi Nijemac se na startu takmičenja u Londonu nedavno požalio kako je sezona koja traje od januara do novembra preduga i da to ima efekte na igrače.



Odgovorio mu je Roger Federer da bi igrači trebalo da budu zahvalni što imaju priliku da se takmiče i da mogu otići na odmor kad god žele.



Čini se da se Zverevu to baš nije dopalo, pa je smjesta odgovorio Švicarcu.



"Roger je stariji, za njega važe drugačija pravila ATP-a. On zbog godina može da preskoči dva Mastersa. Ne mora ni da igra na svim turnirima Serije 500. Ja moram da igram sva četiri Grand Slama, devet Mastersa i četiri ATP 500 turnira. Čak sam igrao i ATP 250 seriju. Rekao sam, nije stvar u količini tenisa koji igramo, već koliko imamo odmora", rekao je Nijemac.



On je nastavio u sličnom tonu.



"Čak i ako jednu nedjelju ne igrate, ne možete na odmor. Morate da trenirate. Moje viđenje je da nemamo dovoljno vremena za pripreme. Završimo turnir ovdje, odemo deset dana na odmor, treniramo dvije nedelje i idemo u Australiju. Problem je u slobodnom vremenu, jer ga tokom sezone gotovo i nemamo. Ne možemo reći usred sezone, u redu, idem sad dvije nedjelje na Maldive. Ne funkcioniše to tako. Morate da trenirate, da budete pripremljeni. Što se fizičkog dijela tiče, ne možete prejterano žestoko da radite tokom sezone. Taj dio van sezone je ustvari jedini dio za bazične pripreme", kaže Zverev.



Zverev je dodao da na svojoj strani ima moćne saveznike, poput najboljeg igrača svijeta, Novaka Đokovića.



"Ako pitate Novaka, a razgovarao sam sa njim o svemu, on je saglasan sa mnom. On razmišlja na taj način već desetak godina, ali nikada nije previše pričao o tome. Sada kada su igrači izrazili svoj stav, i on je glasniji", rekao je njemački teniser.



Kada je riječ o polufinalu sa Federerom rekao je da zna šta ga očekuje.



"Sjajno je doći do polufinala završnog Mastersa, ali turnir još nije gotov. Ja sam u polufinalu, ostali su samo dobri protivnici, tu su samo najbolji na svijetu. Sutra igram protiv Rogera i to će biti veoma težak, ali se nadam lijep meč. Mislim, Roger je na ovoj podlozi, u dvorani, nevjerovatan", rekao je Zverev.





