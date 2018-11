Pred fudbalskim reprezentativcima BiH večeras je drugi trening u Beču pred utakmicu s Austrijom, nakon koje bi izabranici Roberta Prosinečkog mogli ovjeriti prvo mjesto u grupi "3" divizije "B" Lige nacija, a samim tim i plasman u viši rang u narednom izdanju takmičenja.

Foto: 24sata.info

Tokom dana reprezentaciji se priključio Kenan Pirić, golman slovenačkog Maribora čime je kompletiran tim.



Bojan Nastić, defanzivac belgijskog Genka, svjestan je da je pred "zmajevima" teška utakmica, ali se nada pozitivnom rezultatu.



"Sigurno je da nas očekuje teška utakmica. Oni moraju da idu na tri boda i tu vidim našu šansu, jer njihovu ofanzivnu igru možemo iskoristiti za naš brz kontranapad. Na taj način ćemo pokušati da osvojimo sva tri boda i potvrdimo to prvo mjesto u grupi", rekao je Nastić za internet stranicu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.



Jedan od momaka na kojeg se u bh. timu u budućnosti ozbiljno računa je Rade Krunić, vezni igrač italijanskog Empolija.



"Zadovoljan sam svojom formom, imao sam nekoliko asistencija u posljednjim utakmicama svog tima tako da mi to pruža jednu dozu sigurnosti. Svi treniramo da bismo dobili priliku da igramo. Stoga, ako dobijem šansu protiv Austrije, nadam se da ću da je iskoristim na najbolji mogući način, a vjerujem da će ekipa odraditi ono što se od nas očekuje", naglasio je Krunić.



Prema mišljenju Gojka Cimirota, koji kao i Nastić igra u Belgiji, ali za Standard Liege, veliku ulogu bi u susretu u Beču, pored igrača, mogli odigrati bh. navijači.



"Uvijek nam puno znači podrška navijača koji nam daju 'vjetar u leđa' i dodatni motiv da što bolje odigramo. Očekujemo da ih ovdje bude u velikom broju te da će nas podržati kako oni to već znaju i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat."



Toni Šunjić ove sezone igra odlično u moskovskom Dynamu, a u Beču očekuje da će BiH doći do povoljnog rezultata.



"Kao svaka do sada i ova utakmica će biti zahtjevna. Nadam se da ćemo je riješiti u svoju korist. Nama minimalno treba neriješeno da bismo bili sto posto sigurni na prvoj poziciji i mislim da nema razloga da ne vjerujemo da ćemo to i ostvariti", optimista je iskusni defanzivac.



Utakmica između Austrije i BiH igraće se 15. novembra na bečkom stadionu "Ernst Happel" s početkom u 20.45 sati. U grupi "3" lider je BiH sa devet bodova, slijedi Austrija s tri i utakmicom manje, dok je Sjeverna Irska posljednja bez bodova.



(AA)