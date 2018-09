Veliki preokret napravio je Marin Čilić u trećem kolu US Opena. Nakon što je gubio 2:0 u setovima, zaigrao je puno bolji tenis i svladao talentovanog Australca Alexa de Minaura 4:6, 3:6, 6:3, 6:4 i 7:5.

Marin Čilić / 24sata.info

Sjajan meč odigrali su 7. i 45. igrač svijeta. Mnogi su 19-godišnjeg Australca vidjeli kao nagaznu minu gdje bi Čilić mogao pokleknuti, ali pokazao je veliki otpor i na kraju u ogromnoj drami slavio.



Nakon povratka u meč i izjednačavanja rezultata na 2:2 u setovima prava drama se odvijala krajem petog seta. Prvo je Čilić imao pet meč lopti na servis De Minaura pri rezultatu 5:2, ali je 19-godišnjak spasio 0:40 i dvije prednosti pobjednika US Opena iz 2014. Zatim je Čilić servirao za meč, ali zbog pogreške u ključnim trenutcima gubi servis. De Minaur je zatim izjednačio na 5:5 i svi su vjerojatno pomislili da je pitanje trenutka kada će Čilić izgubiti.



Ipak, skupio je snage, dobro odservirao, iskoristio osmu meč loptu pri rezultatu 6:5 i na kraju tijesno slavio.



U osmini finala najbolji hrvatski teniser imat će najtežu prepreku do sada u turniru. Igra protiv 10. nositelja, Belgijca Davida Goffina.





Rezultati US Opena



TENISERI



- 3. kolo:



John Millman (Aus) - Mihail Kukuškin (Kaz) 6:4, 4:6, 6:1, 6:3

Roger Federer (Švi/2) - Nick Kyrgios (Aus/30) 6:4, 6:1, 7:5

David Goffin (Bel/10) - Jan-Lennard Struff (Njem) 6:4, 6:1, 7:6 (4)

Kei Nishikori (Jap/21) - Diego Schwartzman (Arg/13) 6:4, 6:4, 5:7, 6:1

Philipp Kohlschreiber (Njem) - Alexander Zverev (Njem/4) 6:7 (1), 6:4, 6:1, 6:3

Joao Sousa (Por) - Lucas Pouille (Fra/17) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (4), 7:6 (5)

Novak Đoković (Srb/6) - Richard Gasquet (Fra/26) 6:2, 6:3, 6:3

Marin Čilić (Hrv/7) - Alex de Minaur (Aus) 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5





TENISERKE



- 3. kolo:



Carla Suarez Navarro (Špa/30) - Caroline Garcia (Fra/6) 5:7, 6:4, 7:6 (4)

Madison Keys (SAD/14) - Aleksandra Krunić (Srb) 4:6, 6:1, 6:2

Dominika Cibulkova (Slk/29) - Angelique Kerber (Njem/4) 3:6, 6:3, 6:3

Marketa Vondroušova (Češ) - Kiki Bertens (Hol/13) 7:6 (4), 2:6, 7:6 (1)

Lesja Curenko (Ukr) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:0

Marija Šarapova (Rus/22) - Jelena Ostapenko (Lat/10) 6:3, 6:2

Arina Sabalenka (Blr/26) - Petra Kvitova (Češ/5) 7:5, 6:1

Naomi Osaka (Jap/20) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:0, 6:0.







(24sata.info)