Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić poraženi su na startu posljednjeg Grand slam turnira sezone, US Opena u New Yorku.

arhiv / 24sata.info

Džumhur, koji je postavljen za 24. nosioca, u prvom kolu poražen je od srbijanskog tenisera Dušana Lajovića sa 6:3, 1:6, 3:6, 4:6, za dva sata i 24 minute igre.



Bašić je završio nastup nakon poraza od devetog nosioca Austrijanca Dominica Thiema sa 6:3, 6:1, 6:4.



Rezultati 1. kola teniskog Grand Slam US Open turnira u New Yorku:



muškarci:

Dušan Lajović (Srb) - Damir Džumhur (BiH/24) 3:6, 6:1, 6:3, 6:4;

Dominic Thiem (Aut/9) - Mirza Bašić (BiH) 6:3, 6:1, 6:4;

Nikoloz Basilašvili (Gru) - Aljaž Bedene (Slo) 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4;

Karen Hačanov (Rus/27) - Albert Ramos (Špa) 6:3, 6:2, 6:3;

Jack Sock (SAD/18) - Guido Andreozzi (Arg) 6:0, 7:6 (4), 6:2;

Guido Pella (Arg) - Casper Ruud (Nor) 6:4, 6:4, 6:1;

Paolo Lorenzi (Ita) - Kyle Edmund (VBr/16) 4:6, 6:4, 7:5, 6:1;

Jason Kubler (Aus) - Roberto Bautista Agut (Špa/19) 6:3, 6:3, 6:4;

John Isner (SAD/11) - Bradley Klahn (SAD) 7:6 (3), 6:3, 6:4;

Nicolas Jarry (Kin) - Peter Gojowczyk (Njem) 7:6 (4), 4:6, 6:1, 7:5;

Miloš Raonić (Kan/25) - Carlos Berlocq (Arg) 7:6 (4), 6:4, 1:6, 6:3;

Gilles Simon (Fra) - Lloyd Harris (JAR) 6:2, 6:2, 6:3;

Ugo Humbert (Fra) - Collin Altamirano (SAD) 6:3, 7:6 (4), 6:3;

Stan Wawrinka (Švi) - Grigor Dimitrov (Bug/8) 6:3, 6:2, 7:5;

Lorenzo Sonego (Ita) - Gilles Müller (Luk) 7:6 (2), 6:7 (9), 5:7, 7:6 (6), 6:2;

Andy Murray (VBr) - James Duckworth (Aus) 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3;

Fernando Verdasco (Špa/31) - Feliciano Lopez (Špa) 6:2, 7:5, 6:4;

Taylor Fritz (SAD) - Miša Zverev (Njem) 4:6, 2:6, 6:4, 7:6 (2), 6:2;

Andreas Seppi (Ita) - Sam Querrey (SAD) 6:7 (6), 6:4, 6:2, 2:1 - predaja;

Jeremy Chardy (Fra) - Andrej Rubljev (Rus) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1;

Borna Čorić (Hrv/20) - Florian Mayer (Njem) 6:2, 6:2, 5:7, 6:4;

Roberto Carballes (Špa) - Mitchell Krueger (SAD) 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (3);

Rafael Nadal (Špa/1) - David Ferrer (Špa) 6:3, 3:4 - predaja;

Vašek Pospišil (Kan) - Lukaš Lacko (Slk) 7:5, 6:3, 6:2;

Steve Johnson (SAD) - Denis Istomin (Uzb) 6:3, 7:6 (6), 6:3;

Denis Šapovalov (Kan/28) - Felix Auger-Aliassime (Kan) 7:5, 5:7, 4:1 - predaja;

Andreas Seppi (Ita) - Sam Querrey (SAD) 6:7 (6), 6:4, 6:2, 2:1 - predaja;

Kevin Anderson (JAR/5) - Ryan Harrison (SAD) 7:6 (4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4;

Juan Martin Del Potro (Arg/3) - Donald Young (SAD) 6:0, 6:3, 6:4;

Denis Kudla (SAD) - Matteo Berrettini (Ita) 6:4, 7:5, 6:2;

Danil Medvedjev (Rus) - Jevgenij Donskoj (Rus) 7:5, 6:4, 6:2;

Stefanos Tsitsipas (Grč/15) - Tommy Robredo (Špa) 6:3, 7:6 (1), 6:4;

John Isner (SAD/11) - Bradley Klahn (SAD) 7:6 (3), 6:3, 6:4;

Cameron Norrie (VBr) - Jordan Thompson (Aus) 7:5, 4:6, 6:4, 6:3.



žene:

Kaia Kanepi (Est) - Simona Halep (Rum/1) 6:2, 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/7) - Sachia Vickery (SAD) 6:3, 1:6, 6:1;

Irina-Camelia Begu (Rum) - Jennifer Brady (SAD) 6:3, 6:3;

Jil Teichmann (Švi) - Dalila Jakupović (Slo) 6:3, 6:0;

Claire Liu (SAD) - Polona Hercog (Slo) 7:6 (4), 1:6, 6:4;

Vera Lapko (Blr) - Katerina Bondarenko (Ukr) 6:3, 6:3;

Vania King (SAD) - Natalja Vihljanceva (Rus) 7:6 (4), 6:3;

Camila Giorgi (Ita) - Whitney Osuigwe (SAD) 6:4, 6:1;

Garbine Muguruza (Špa/12) - Shuai Zhang (Kin) 6:3, 6:0;

Jekaterina Makarova (Rus) - Heather Watson (VBr) 6:1, 3:6, 6:3;

Qiang Wang (Kin) - Magdalena Rybarikova (Slk/31) 6:2, 6:2;

Tatjana Maria (Njem) - Agnieszka Radwanska (Polj) 6:3, 6:3;

Rebecca Peterson (Šve) - Anastazja Pavljučenkova (Rus/27) 1:6, 6:4, 6:3;

Ashleigh Barty (Aus/18) - Ons Jabeur (Tun) 6:1, 6:3;

Elise Mertens (Bel/15) - Kurumi Nara (Jap) 6:2, 6:7 (5), 7:5;

Karolina Muchova (Češ) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 6:2;

Karolina Pliškova (Češ/8) - Zarina Dijas (Kaz) 6:4, 7:6 (4);

Venus Williams (SAD/16) - Svetlana Kuznecova (Rus) 6:3, 5:7, 6:3;

Serena Williams (SAD/17) - Magda Linette (Polj) 6:4, 6:0;

Sloane Stephens (SAD/3) - Jevgenija Rodina (Rus) 6:1, 7:5;

Angelina Kalinina (Ukr) - Kathinka Von Deichmann (Lih) 1:6, 7:6 (0), 5:2 - predaja;

Barbora Strycova (Češ/23) - Danielle Lao (SAD) 6:3, 6:4;

Anastasija Sevastova (Lat/19) - Donna Vekić (Hrv) 6:2, 2:6, 6:3;

Carina Witthöft (Njem) - Caroline Dolehide (SAD) 6:3, 7:6 (6);

Lucie Šafarova (Češ) - Petra Martić (Hrv) 6:4, 6:4;

Maria Sakkari (Grč/32) - Asia Muhammed (SAD) 6:3, 6:3;

Sofia Kenin (SAD) - Madison Brengle (SAD) 6:0, 4:6, 7:6 (4);

Ana Bogdan (Rum) - Marie Bouzkova (Češ) 6:4, 6:2;

Viktorija Azarenka (Blr) - Viktoria Kužmova (Slk) 6:3, 7:5;

Daria Gavrilova (Aus/25) - Sara Sorribes (Špa) 6:0, 6:0;

Lara Arruabarrena (Špa) - Katerina Kozlova (Ukr) 6:0, 6:3;

Julia Görges (Njem/9) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:2, 6:7 (5), 6:2.

(FENA)