Prva teniserka svijeta Rumunka Simona Halep izgubila je u prvom kolu US Opena od Estonke Kaiaje Kanepi (WTA: 44.) rezultatom 2:0 u setovima.

Foto: 24sata.info

Kanepi je u prvom setu slavila sa 6:2 protiv aktuelne pobjednice Roland Garrosa.



Estonska teniserka je i u drugom setu nastavila sa odličnom igrom te pobijedila sa 6:4, za konačnih 2:0 u setovima.







Ovo je tek druga pobjeda Kanepi nad teniserkom iz "top 10".



Ovo je i prvi put da je prva nositeljica poražena u uvodnom kolu US Opena.



Sljedeća protivnica Estonki biti će švicarska teniserka Jill Teichmann koja je savladala Slovenku Dalilu Jakupović sa 6:3, 6:0.



Turnir US Open je počeo u ponedjeljak na terenima u New Yorku.





(AA)